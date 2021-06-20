Шакири установил "вечный" рекорд сборной Швейцарии

Фото: инстаграм Джердана Шакири/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири установил уникальный рекорд благодаря голу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Турцией.

Шакири стал первым швейцарским футболистом, который забивал голы на четырех крупных турнирах подряд. Ранее хавбек забивал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также на чемпионате Европы-2016.

29-летний Шакири выступает за сборную Швейцарии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 93 матча и забил 24 гола.

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