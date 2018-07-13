Шакири в ближайшее время присоединится к "Ливерпулю"

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Шакири в ближайшее время присоединится к "Ливерпулю"

Хавбек "Сток Сити" Джердан Шакири продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Sky Sports, швейцарец прервал свой отпуск и прибыл в Ливерпуль для прохождения медобследования.

Отмечается, что стоимость сделки составит 15 миллионов евро.

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