Шакири вывел сборную Швейцарии вперёд в концовке матча с Сербией

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поразил ворота Сербии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

На 90-й минуте Шакири вывел свою команду вперёд, реализовав выход один на один.

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