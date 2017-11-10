Шакири: "Я удивился, когда судья назначил пенальти в ворота Северной Ирландии"



Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота соперника в первом стыковом матче квалификации Чемпионата Мира-2018 против Северной Ирландии (1:0).

"Мне сложно сказать, был ли пенальти. Мне не было видно с моей позиции. Я удивился, когда судья назначил пенальти. Я пробил поворотам, а защитник заблокировал удар. Мяч шел в створ, но это трудный момент для решения", - приводит слова Шакири The Daily Mail.

Не пропустите: Швейцария в гостях минимально обыгрывает Северную Ирландию и близка к поездке в Россию. | http://soccernews.ru