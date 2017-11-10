Шакири: "Я удивился, когда судья назначил пенальти в ворота Северной Ирландии"

Теги швейцариясеверная ирландияджердан шакири

Шакири: "Я удивился, когда судья назначил пенальти в ворота Северной Ирландии"
Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота соперника в первом стыковом матче квалификации Чемпионата Мира-2018 против Северной Ирландии (1:0).

"Мне сложно сказать, был ли пенальти. Мне не было видно с моей позиции. Я удивился, когда судья назначил пенальти. Я пробил поворотам, а защитник заблокировал удар. Мяч шел в створ, но это трудный момент для решения", - приводит слова Шакири The Daily Mail.

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