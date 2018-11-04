Шакири: "Я заслуживаю уважения в "Ливерпуле"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири считает, что ранее он получал недостаточно уважения.

"Я заслуживаю уважения в "Ливерпуле". Люди должны помнить, где я раньше выступал, качества, которые у меня есть, и то, чего я достиг в карьере" - приводит слова Шакири Goal.com.

Шакири в составе "Баварии" выиграл 9 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов, а по мнению швейцарца, болельщики слыша фамилию вспоминают его, как игрока "Сток Сити".

В текущем сезоне Шакири провел 10 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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