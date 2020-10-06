Шакири заразился коронавирусом. Это четвёртый случай среди игроков "Ливерпуля"

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Шакири заразился коронавирусом. Это четвёртый случай среди игроков "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус.

У 28-летнего футболиста обнаружили COVID-19 в расположении сборной Швейцарии, куда он прибыл для подготовки к октябрьским матчам.

Хавбека "красных" отправили на карантин и теперь пытаются определить источник заражения.

Это четвёртый случай заболевания коронавирусом среди игроков "Ливерпуля". Садио Мане и Тьяго Алькантара сейчас лечатся, а новичок команды Костас Цимикас уже выздоровел.

Не пропустите: Соперник "Локомотива" по ЛЧ "Зальцбург" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде. | http://soccernews.ru
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