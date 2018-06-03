Шакири заявил об уходе из "Сток Сити"



Швейцарский полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири заявил, что он решил сменить клуб.

"Я не делаю секрета из того, что хочу покинуть "Сток Сити". Я намерен продолжить карьеру в Премьер-лиге. Этот чемпионат отлично мне подходит, здесь играют самые лучшие футболисты", - приводит слова Шакири Aargauer Zeitung.

В минувшем сезоне 26-летний Шакири провел за "Сток Сити" 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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