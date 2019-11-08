Шалимов: "Ахмат" выдал неважную игру с "Уралом", ребята это понимают"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал матч 16-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0). Об этом сообщает "Матч ТВ".

"По этой игре, которую мы выдали, результат нормальный. Где-то нам не хватило точной передачи, где-то удара. Игра была равной.

Мы должны были играть лучше. Большой брак в середине, дали провести сопернику контратаки. Неважную игру сегодня выдали, ребята это понимают", - сказал Шалимов.

"Урал", набрав 19 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России, "Ахмат" с 15 очками расположился на 13 месте.

В 17-м туре РПЛ "Урал" сыграет со "Спартаком". "Ахмат" встретится с "Рубином".

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