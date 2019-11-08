Шалимов: "Ахмат" выдал неважную игру с "Уралом", ребята это понимают"

Теги ахматуралигорь шалимов

Шалимов: "Ахмат" выдал неважную игру с "Уралом", ребята это понимают"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал матч 16-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0). Об этом сообщает "Матч ТВ".

"По этой игре, которую мы выдали, результат нормальный. Где-то нам не хватило точной передачи, где-то удара. Игра была равной.

Мы должны были играть лучше. Большой брак в середине, дали провести сопернику контратаки. Неважную игру сегодня выдали, ребята это понимают", - сказал Шалимов.

"Урал", набрав 19 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России, "Ахмат" с 15 очками расположился на 13 месте.

В 17-м туре РПЛ "Урал" сыграет со "Спартаком". "Ахмат" встретится с "Рубином".

А еще: "Ахмат" и "Урал" не выявили победителя в РПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре

Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Урал Урал 16 19
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
8 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
9 Оренбург Оренбург 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Ахмат Ахмат 16 15
15 Тамбов Тамбов 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов