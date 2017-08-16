Шалимов: "Беспроигрышная серия "Црвены Звезды" меня не беспокоит"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о завтрашнем матче своей команды в Лиге Европы против сербской "Црвены Звезды".

"Беспокоит ли восьмиматчевая беспроигрышная серия "Црвены Звезды"? Не беспокоит. Потому что у "Амкара" тоже была серия, когда они не забивали, и в итоге они нам забили. Понятно, что "Црвена Звезда" сейчас на ходу, но когда-то все серии заканчиваются. Это нас точно не беспокоит, мы спокойно готовимся. Ребята восстановились. Три дня отдыха для нас - это уже как недельный цикл. Сделаем небольшую ротацию. Есть ощущение, что ребята готовы к игре", - цитирует наставника "быков" rusfootball.info.

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