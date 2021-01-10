Шалимов дал совет Миранчуку, как заиграть в "Аталанте"
Известный российский тренер Игорь Шалимов, который в бытность футболистом выступал в Серии А, дал совет российскому полузащитнику итальянской "Аталанты" Алексею Миранчуку.
"Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провел мощно последний матч с "Беневенто", Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть", — сказал Шалимов в эфире программы "Все на Матч!"
В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Не пропустите: Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Беневенто". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Аякс" отказался возвращать Кристиана Эриксена
-
"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды
-
Мохамед Салах восхитил фанатов шикарным прессом
-
"Ювентус" может подписать воспитанника "Милана"
-
Шалимов дал совет Миранчуку, как заиграть в "Аталанте"
-
Промес ответил болельщику, который призвал его вернуться в "Спартак"
-
Тибо Куртуа раскритиковал Ла Лигу за матч с "Осасуной"
-
Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту"
-
Агент Орещук высказался о будущем Кокорина
-
Орлов оценил игру Малкома за "Зенит"
-
Промес хочет вернуться в "Спартак"
-
"Кобра Кай". Холанда сравнили с героем популярного фильма
-
"Милан" близок к трансферу француза из "Торино"
-
Тренера "Барселоны" удалили в матче с "Гранадой" за оскорбление соперника
-
"Атлетико" близок к трансферу М. Дембеле
-
Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с "Осасуной"
-
"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности
-
"Арсенал" вновь теряет Мартинелли
-
ПСЖ хочет купить Погба
-
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17