Шалимов дал совет Миранчуку, как заиграть в "Аталанте"

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Шалимов дал совет Миранчуку, как заиграть в "Аталанте"

Известный российский тренер Игорь Шалимов, который в бытность футболистом выступал в Серии А, дал совет российскому полузащитнику итальянской "Аталанты" Алексею Миранчуку.

"Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провел мощно последний матч с "Беневенто", Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть", — сказал Шалимов в эфире программы "Все на Матч!"

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Не пропустите: Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Беневенто". | http://soccernews.ru
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