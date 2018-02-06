Шалимов: "Главным в матче со "Стремгодсетом" было избежать травм"

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Шалимов: "Главным в матче со "Стремгодсетом" было избежать травм"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над "Стремгодсетом" (2:1). 

"Первой задачей было получить физическую нагрузку и избежать травм. А дальше уже сыграть в наш футбол. Так вышло, что соперник долго играл вдесятером из-за удаления. Но для нас это был хороший урок - потренировали позиционную атаку. И нужно было избежать контрвыпадов. Хотя мы их на самом деле пропустили. И много моментов не использовали, это из того, что не очень радует. А так оцениваю нормально. Травм нет. Семь человек, как и планировалось, провели по 90 минут", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Не пропустите: "Краснодар" победил "Стремсгодсет" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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