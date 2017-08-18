Шалимов: "Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против "Црвены Звезды".

"Это не игра чемпионата, тут всё решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие" - сказал Шалимов.

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