Шалимов: "Игра с "Люнгбю" сложилась для "Краснодара" достаточно удачно"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "Люнгбю" (3:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Игра сложилась для нас достаточно удачно. Начали хорошо, завладели мячом, создали моменты и быстро повели со счётом 2:0. Но дальше мы не стали прессинговать на чужой половине поля, то есть начали играть более спокойно. Жалко, что пропустили в первом тайме, но, в принципе, игру контролировали. Хорошо, что обошлось без травм, поскольку у нас через два дня игра. Довольны, что прошли дальше, поскольку перед матчем было определённое волнение. Эта команда прилично сыграла на выезде, и сегодня никакой недооценки не было, мы были готовы к серьёзной игре.

Мы по ходу матча не думали об игре с "Уралом". Наша команда играет агрессивно, выдвигаясь на чужую половину поля, а при счёте 2:0 мы это перестали делать. Это была тактическая вещь. Дождь мог бы помешать, если бы были лужи, мешающие ходу мяча. А так мокрое поле для нашей игры лучше, чем сухое", - приводит слова Шалимова официальный сайт клуба.

Напомним, что "Краснодар" обыграл "Люнгбю" со счетом 5:2 по сумме двух встреч и вышел в следующий этап.

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