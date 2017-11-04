Шалимов: "Играли по счету, не форсировали игру"

Наставник "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу над "Тосно" (3:1).

"Тосно" играет за счет длинных передач, у них есть два высоких нападающих, которые цепляются за мяч. Против них сложно играть. Кроме того, с правого фланга часто в центр смещался Мирзов, который потом бил по воротам. Это было опасно.

Затем мы взяли мяч под контроль. Играли по счету, не форсировали игру. Хотя во втором тайме у них был опасный момент. Мы пытались атаковать одинаково: и правым, и левым флангом. Мы меньше ошибались, играли вперед. Игру ломают потери мяча, которые мы пытались исключить" - приводят слова Шалимова российские СМИ.

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