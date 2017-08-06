Шалимов: "Игроки "Краснодара" старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали"



Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1).

"Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось достаточно большое количество наших игроков... Будем разбираться. Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали.

Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас, будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш Футбол".

Напомним, что в этом матче "Краснодар" сумел уйти от поражения благодаря 11-метровому в компенсированное время.

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