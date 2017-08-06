Шалимов: "Игроки "Краснодара" старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали"

Теги краснодаруралигорь шалимов

Шалимов: "Игроки "Краснодара" старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1).

"Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось достаточно большое количество наших игроков... Будем разбираться. Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали.

Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас, будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш Футбол".

Напомним, что в этом матче "Краснодар" сумел уйти от поражения благодаря 11-метровому в компенсированное время.

Не пропустите: Тарханов: "Пенальти в ворота "Урала" и близко не было". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов