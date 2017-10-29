Шалимов как минимум до зимы останется у руля "Краснодара"

Руководство "Краснодара" пока не собирается увольнять главного тренера команды Игоря Шалимова, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что у 48-летнего специалиста будет время до зимнего перерыва, чтобы исправить ситуацию и улучшить результаты "быков".

Напомним, что после 14 сыгранных матчей "Краснодар" занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

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