Шалимов: "Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти"

Теги краснодаригорь шалимов

Шалимов: "Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к болельщикам, которые требуют его отставки.

"За что меня любить? Я всего добился сам, не был счастливчиком. Я жил своей жизнью, моя жизнь – футбол. В детстве на коробке во дворе я бил с двух ног по разным бортам. Задача – не ударить выше борта, потому что мяч улетал черт знает куда, и за ним надо было далеко бежать. Чеканка – прием на грудь – удар – вот схема. И вот за что меня любить?

Если некоторые люди начнут меня любить, я пойму, что происходит что-то не то – значит, живу не так. Моя жизнь – футбол, я в нем вырос. Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти. Уйти из футбола – значит, уйти из жизни", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

После 20 туров "Краснодар" занимает четвертое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Спартак" получил больше всех штрафов в РФПЛ из-за болельщиков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов