Шалимов: "Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти"



Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к болельщикам, которые требуют его отставки.

"За что меня любить? Я всего добился сам, не был счастливчиком. Я жил своей жизнью, моя жизнь – футбол. В детстве на коробке во дворе я бил с двух ног по разным бортам. Задача – не ударить выше борта, потому что мяч улетал черт знает куда, и за ним надо было далеко бежать. Чеканка – прием на грудь – удар – вот схема. И вот за что меня любить?

Если некоторые люди начнут меня любить, я пойму, что происходит что-то не то – значит, живу не так. Моя жизнь – футбол, я в нем вырос. Когда мне кричат – уходи, это равносильно тому, что мне желают смерти. Уйти из футбола – значит, уйти из жизни", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

После 20 туров "Краснодар" занимает четвертое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Спартак" получил больше всех штрафов в РФПЛ из-за болельщиков. | http://soccernews.ru