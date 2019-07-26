Шалимов - Кононову: "Иди и умри, придурок"

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Шалимов - Кононову: "Иди и умри, придурок"

Бывший игрок "Спартака" Игорь Шалимов в своем Istagram поругался с фейковым аккаунтом главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.

"Только когда меня увидишь, не заикайся и не мычи, спартаковец хренов! А то могу расширить, какой ты тренер!!! Шалимов: Иди и умри, придурок", - написал Шалимов.

Стоит отметить, что ранее Шалимов и Кононов вместе работали в "Кранодаре". Кононов был главным тренером, а Шалимов - его помощником. После увольнения белорусского специалиста Шалимов возглавил краснодарский клуб.

Ранее сообщалось, что Шалимов возглавит "Спартак-2", но назначение его на пост наставника так и не произошло.

Не пропустите: Шалимов назвал Кононова дебилом. | http://soccernews.ru
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