Шалимов: "Краснодар" не использовал то, что должен был использовать"

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Шалимов: "Краснодар" не использовал то, что должен был использовать"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат с "Анжи" (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

"Мы первый раз в сезоне пропускаем на 92-й минуте и упускаем результат, который нам нужен. Во вели. Во втором тайме было много простора. Должны были им распорядиться и в контратаках забить еще мяч. Мы этого не сделали. Было много потерь. Не использовали то, что должны были использовать. Вот и все.

У Смолова вчера температура была 37,3, поэтому мы в концовке заменили. Сборная тут не причем. Он отыграл, у него было четыре дня, и физически он нормально выглядел", - сказал Шалимов.

Не пропустите: "Анжи" на 94-й минуте ушел от поражения в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru

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