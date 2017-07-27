Шалимов: "Краснодар недооценил "Люнгбю"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "Люнгбю" (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Плохая игра с нашей стороны - в подготовке, где все виноваты, включая тренерский штаб. Мы недооценили эту команду. Сказалось, что мы неплохо сыграли второй тайм с "Тосно". Мы были не готовы. Много ошибались, пропустили очень много контратак. Была бы более классная команда - мы бы плачевно закончили игру, но класс соперника не такой высокий. Из-за этого, наверно, победили. Он в последние 10 минут встал, нам повезло. Хорошо, что мы вырвали победу, доставили радость зрителю, который плевался и мучился всю игру. У нас задача номер один - восстановиться и подготовиться к "Спартаку", - приводят слова Шалимова российские СМИ.
Напомним, что ответный матч "Люнгбю" - "Краснодар" пройдет в Дании и состоится 3 августа.
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