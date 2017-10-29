Шалимов: "Могу сказать, что у "Краснодара" никакого кризиса не было"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

"За счет удалось выиграть? За счет того, что мы были готовы к этой игре. Плюс чуть-чуть поменяли тренировочный процесс за эту неделю. По итогам матча могу сказать, что никакого кризиса у нас не было. И голы, которые мы забили, все разблокировали. Все встало на свои места. Надеюсь, что наша неудачная серия позади. Довольны тем, как закончили первый круг. Сегодня провели хорошую игру, кроме некоторых моментов. Какие моменты сейчас доставляют головную боль? Не хочу говорить об этом. Хочу говорить только о позитивных моментах. Ребят поздравили. Все рады", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Напомним, что ранее "Краснодар" проиграл пять матчей подряд во всех турнирах.

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