Шалимов: "Могу сказать, что у "Краснодара" никакого кризиса не было"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России.
"За счет удалось выиграть? За счет того, что мы были готовы к этой игре. Плюс чуть-чуть поменяли тренировочный процесс за эту неделю. По итогам матча могу сказать, что никакого кризиса у нас не было. И голы, которые мы забили, все разблокировали. Все встало на свои места. Надеюсь, что наша неудачная серия позади. Довольны тем, как закончили первый круг. Сегодня провели хорошую игру, кроме некоторых моментов. Какие моменты сейчас доставляют головную боль? Не хочу говорить об этом. Хочу говорить только о позитивных моментах. Ребят поздравили. Все рады", - приводят слова Шалимова российские СМИ.
Напомним, что ранее "Краснодар" проиграл пять матчей подряд во всех турнирах.
Не пропустите: "Краснодар" разгромил СКА благодаря дублю Смолова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ
-
Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"
-
В "Реале" остались недовольны формой Роналду
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Италией
-
Начо: "Будет разыгрываться ещё много очков, у нас есть гордость, чтобы биться"
-
Канте восстановился после травмы
-
Уткин раскритиковал Роберто Манчини
-
Карвахаль вскоре вернётся на поле
-
"Ювентус" возобновил интерес к Джану
-
"Исламское государство" угрожает Роналду
-
Лекенс возглавил сборную Венгрии
-
Иньеста пропустит ещё два матча
-
Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"
-
Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов
-
Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
-
"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Упамекано
-
Левандовски не сыграет с "Селтиком"
-
Шевченко: "Я верю в украинский футбол"
-
Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Арсенал Тула
|15
|20
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Уфа
|14
|18
|11
|Тосно
|15
|17
|12
|Ахмат
|14
|17
|13
|Амкар
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|СКА Хабаровск
|15
|12
|16
|Анжи
|14
|12