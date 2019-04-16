Шалимов может возглавить дубль "Спартака"

Руководство московского "Спартака" рассматривает вариант со сменой главного тренера второй команды.

По информации "Чемпионата", клуб может уволить Виктора Булатова и доверить пост наставника дубля Игорю Шалимову.

По итогам 31 тура вторая команда "красно-белых" занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 38 очков.

Шалимов сейчас является безработным. Ранее он возглавлял "Краснознаменск", "Уралан", "Краснодар", "Химки" и женскую сборную России.

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