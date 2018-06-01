Шалимов может возглавить команду из ФНЛ

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов может возглавить "Химки".

Как сообщают российские СМИ, 49-летний специалист уже достиг устной договорённости о сотрудничестве с клубом из ФНЛ.

Ожидается, что о назначении Шалимова "Химки" объявят в понедельник. Стороны заключат двухлетний контракт.

Напомним, что другой экс-наставник "быков" сегодня возглавил тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru