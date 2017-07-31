Шалимов: "Можно играть от защиты и побеждать, можно играть в атаку и проигрывать"

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Шалимов: "Можно играть от защиты и побеждать, можно играть в атаку и проигрывать"

Наставник "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение от "Спартака" (0:2).

"Результат не по игре, но он справедливый. Команды играют по-разному, но по-разному добиваются результата. Можно играть от защиты и побеждать, можно играть в атаку и проигрывать. Вопрос игры для нас решен, и так мы будем играть с любым соперником.

Если мы не забиваем в первом тайме, не реализовываем моменты, делаем такой пенальти, пропускаем на 46-й минуте с такого стандарта, то результат, конечно, справедливый. Игра развивалась таким образом, что нам было сложно отыгрываться после того, как пропустили от "Спартака". Матч неплохой. Результат сложился не в нашу пользу" - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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