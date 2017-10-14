Шалимов: "Мы провели хорошую игру, но соперник увозит три очка"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России.

"Игра получилась хорошей, мы владели инициативой, мячом, создали много опасных моментов. Сложно было избегать контратак соперника, когда регулярно находился на чужой половине поля. У армейцев быстрые нападающие, благодаря которым они убегали в контратаки. Нам не хватило гола, хотя моменты были, особенно у Классона. Непонятно, как мы не попадали в некоторых эпизодах в ворота. Мы либо попадали во вратаря, либо мимо. Будем разбираться, исправлять эти моменты. Мы провели хорошую игру, но это никого не волнует, ведь соперник увозит три очка" - сказал Шалимов.

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