Шалимов: "Мы провели хорошую игру, но соперник увозит три очка"

Теги игорь шалимовцска москвакраснодар

Шалимов: "Мы провели хорошую игру, но соперник увозит три очка"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России.

"Игра получилась хорошей, мы владели инициативой, мячом, создали много опасных моментов. Сложно было избегать контратак соперника, когда регулярно находился на чужой половине поля. У армейцев быстрые нападающие, благодаря которым они убегали в контратаки. Нам не хватило гола, хотя моменты были, особенно у Классона. Непонятно, как мы не попадали в некоторых эпизодах в ворота. Мы либо попадали во вратаря, либо мимо. Будем разбираться, исправлять эти моменты. Мы провели хорошую игру, но это никого не волнует, ведь соперник увозит три очка" - сказал Шалимов

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Благодарим Краснодар и ЦСКА за интересный футбол! Все молодцы! Очень смотрелись, особенно Краснодар! Шалимов хорошо работает в Краснодаре и не надо ему мешать! А то уже некоторые, скорые на расправу, принялись СПЛАВЛЯТЬ Игоря! Игорь Шалимов на своём месте и работает хорошо, а результаты придут. Шалимов создал хорошую команду, но ошибки при реализации не дают возможности Краснодару победить третью игру подряд. Надо работать над реализацией и тактическими построениями у штрафной соперника. При насыщенной обороне надо играть точно в пас и забивать. Желаем Шалимову победить в следующей игре и хорошо к ней подготовиться. ЦСКА с победой, а Краснодар НЕ ГОРЮЙ! Игра есть и надо стараться в следующей встрече ЗАБИТЬ! А без этого никак не победить! Желаем Краснодару ПОБЕДИТЬ. Игра была интересная и смотрелась! Краснодар давил и наседал, но за это ТРИ очка не начисляют, надо забивать, но не забили! У игроков Краснодара были все возможности забить, но они не воспользовались моментами. Спады бывают у всех и от них никто не застрахован, но лучше, чтобы их не было. Пусть критики ложатся спать и не мешают Игорю спокойно работать. Благодарим Игоря Шалимова за хорошую работу в Краснодаре!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Ахмат 13 17
8 Ростов 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов