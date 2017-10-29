Шалимов: "Мыслей об усилении состава "Краснодара" нет"

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Шалимов: "Мыслей об усилении состава "Краснодара" нет"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о ситуации с трансферах и травмированными игроками.

"Пока нет об усилении мыслей. Ещё 5 игр до перерыва. У нас есть хорошие игроки в обойме. Я говорил, что ищу ответ в вопросе травм. Пока его не нашел. "Кресты" Окриашвили - ну что ты будешь делать. Человек так поставил ногу. Мартынович - мышечная травма. Вот таких повреждений стало намного меньше. Такое бывает, когда играешь два раза в неделю. Страндберг восстанавливается. У него было две тяжелые операции, одна за другой. Мы его регулярно видим на базе, он приезжает. Когда вернётся в строй, пока чётко не могу сказать", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" одержал первую победу после четырех поражений подряд и теперь занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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