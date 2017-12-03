Шалимов: "Надеюсь, что "Краснодар" добьется положительного результата в матче с "Ахматом"

Теги краснодарахматигорь шалимов

Шалимов: "Надеюсь, что "Краснодар" добьется положительного результата в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассуждает о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Ждем, что команда правильно сыграет и добьется положительного результата. У нас восстановился Мамаев - это единственное изменения по сравнению с предыдущим матчем. 
После смены тренера схема у "Ахмата" осталась так же, изменения определенные есть, мы обсуждали их с командой", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Ахмат" состоится сегодня, 3 декабря.

Не пропустите: Семак: "Игра шла до первого мяча, который забила "Уфа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов