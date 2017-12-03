Шалимов: "Надеюсь, что "Краснодар" добьется положительного результата в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассуждает о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Ждем, что команда правильно сыграет и добьется положительного результата. У нас восстановился Мамаев - это единственное изменения по сравнению с предыдущим матчем.

После смены тренера схема у "Ахмата" осталась так же, изменения определенные есть, мы обсуждали их с командой", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Ахмат" состоится сегодня, 3 декабря.

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