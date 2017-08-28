Шалимов: "Надеюсь, что Смолов останется в "Краснодаре"

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Шалимов: "Надеюсь, что Смолов останется в "Краснодаре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов не подтвердил и не опроверг информацию об уходе из команды нападающего Федора Смолова.

"Был ли матч с "Динамо" последним для Смолова за "Краснодар"? Идут разговоры. Но я ничего не слышал, надеюсь, он останется. Планируются ли новые приобретения? Я не в курсе, думаю, приобретений не будет", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в "Зенит" в обмен на форварда Артема Дзюбу. Также Смолова хочет арендовать ЦСКА.

Не пропустите: ЦСКА хочет арендовать Смолова. | http://soccernews.ru

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