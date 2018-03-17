Шалимов: "Нам было тяжело взламывать оборону "Уфы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарии после матча 23-го тура чемпионата России против "Уфы".

"В принципе всё тоже самое - мяч медленно двигается, не бьём, когда можно это сделать. Соперник - очень организованная команда, хорошо обороняется, а когда к количеству прибавляется и качество, становится сложнее. Никакого открытого футбола не было, мы пропустили гол, нам было тяжело взламывать оборону. Так сложилась игра" - сказал Шалимов.

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