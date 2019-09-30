Шалимов назначен главным тренером "Ахмата"

Игорь Шалимов возглавил грозненский "Ахмат". Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов.

Напомним, ранее стало известно, что президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова.

Помощниками Шалимова будут Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.

"Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с "Уфой". Занять должность главного тренера команды "Ахмат" я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову", - сказал Даудов.

"Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте в турнирной таблице чемпионата России.

А еще: Рахимов заявил, что хочет покинуть пост главного тренера "Ахмата"| http://soccernews.ru