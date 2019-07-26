Шалимов назвал Кононова дебилом
Бывший наставник "Краснодара" Игорь Шалимов обрушился с критикой на главного тренера "Спартака" Олега Кононова.
Экс-рулевой "быков" остался недоволен речью коллеги на могиле легенды "красно-белых" Фёдора Черенкова.
"Поздравляю всех болельщиков "Спартака", всех друзей Фёдора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек", - сказал Кононов.
"Конечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днём рождения. Поэтому и дебил. "Спартаку" успеха", - возмутился в инстаграме Шалимов.
Черенков почти всю карьеру провёл в "Спартаке". Он является рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Умер в 2014 году, предположительно, из-за опухоли мозга.
Не пропустите: "Спартак" отказался от трансфера Перейро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"
-
Тульский "Арсенал" арендует хавбека "Спартака"
-
Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче квалификации Лиги Европы
-
"Зенит" претендует на Наингголана
-
"Арсенал" объявил о переходе Салиба
Лента новостей
-
Ибрагимович пожаловался на травлю
-
Асенсио обратился к болельщикам "Реала"
-
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
Ещё три клуба включились в борьбу за Хедиру
-
Зидан прокомментировал ситуацию с Хамесом
-
"Рубин" объявил о переходе воспитанника "Локомотива"
-
Китайский клуб пытается переманить защитника "Интера"
-
Алана Мамаева решила продать автомобиль мужа
-
Стало известно, когда Асенсио будет прооперирован
-
Шалимов назвал Кононова дебилом
-
1
"Барселона" намерена продать центрального хавбека
-
Главные новости дня: 25 июля
-
"Эвертон" показал проект нового стадиона
-
"Вулверхэмптон" арендует игрока "Реала"
-
Лидер "Лилля" Пепе выбирает между четырьмя клубами
-
Де Росси перешел в "Бока Хуниорс"
-
Переход алжирского бомбардира в ЦСКА под угрозой срыва
-
Стали известны детали возможного перехода сына Хенрика Ларссона в "Спартак"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет подписать Малкома
-
Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0