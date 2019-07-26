Шалимов назвал Кононова дебилом

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Шалимов назвал Кононова дебилом

Бывший наставник "Краснодара" Игорь Шалимов обрушился с критикой на главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

Экс-рулевой "быков" остался недоволен речью коллеги на могиле легенды "красно-белых" Фёдора Черенкова.

"Поздравляю всех болельщиков "Спартака", всех друзей Фёдора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек", - сказал Кононов.

"Конечно мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днём рождения. Поэтому и дебил. "Спартаку" успеха", - возмутился в инстаграме Шалимов.

Черенков почти всю карьеру провёл в "Спартаке". Он является рекордсменом клуба по сыгранным матчам. Умер в 2014 году, предположительно, из-за опухоли мозга.

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