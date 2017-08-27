Шалимов: "Неплохая игра со стороны "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (2:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

"Неплохая игра с нашей стороны, контролировали мяч, создавали моменты, пропустили немного контратак, которые были не опасны. Манера игры "Динамо" характерна для наших соперников. Довольны в какой-то степени и качеством игры, и тем, что закончился этот период, когда играли через два дня на третий. Свежести не хватало, люди просили замену, потому что не выдерживали темп. Но ребята сейчас отдохнут, "сборники" уедут.

Та ли это игра, которую я хочу видеть? Да, это то, к чему мы стремимся, но играть должны еще быстрее, создавать больше моментов, использовать фланги, открываться. Это все, что нам предстоит наработать. Я думаю, это в какой-то мере для нас плюс, что мы не прошли дальше в Лиге Европы. Но так получилось.

Как пережили неудачу в Лиге Европы? Пережили? Ну... грустить долго времени нет. Были, конечно, расстроены, но еще раз скажу, надо смотреть вперед. Уроки? Сейчас про них говорить смысла нет. Надо попасть в еврокубки, а потом рассуждать", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Благодаря этой победе "Краснодар" догнал идущим на третьем месте в Премьер-лиге "Ростов".

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