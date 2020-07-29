Шалимов - о Глушакове в "Спартаке": "Хотел бы, чтобы он остался"

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Шалимов - о Глушакове в "Спартаке": "Хотел бы, чтобы он остался"

Экс-тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что думает о новости о том, что хавбек команды может вернуться в "Спартак".

"У него контракт заключен по схеме "1+1". Мы с ним разговаривали на эту тему. Хотел бы, чтобы он остался. Он мне был нужен.

Денис забивал важные мячи, физически выглядел хорошо. Мастерство и класс у него были всегда. У "Ахмата" не такой большой выбор игроков, чтобы легко отпускать таких футболистов, как Глушаков.

Как сейчас обстоят дела, не знаю. Решение за клубом и игроком", - сказал Шалимов.

Глушаков стал игроком "Ахмата"  летом 2019 года. Футболист перешел в грозненский клуб из "Спартака".

В минувшем сезоне РПЛ 33-летний игрок провел 24 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

А еще: "Динамо" не интересуется Глушаковым| http://soccernews.ru
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