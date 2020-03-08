Шалимов - о матче с "Локомотивом": "Эмоции отрицательные. Ничья была бы закономерной"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1). Об этом сообщает Sport24.

"Эмоции отрицательные. Первый тайм был ровный. "Локо" был поострее в контратаках. Второй тайм начали плохо. "Локомотив" владел мячом. Мы играли с квалифицированной командой, они хорошо владеют мячом. Замены наши сделали свое дело, забей мы пенальти, все могло поменяться. Мы недовольны результатом. Думаю, ничья была бы закономерной, хоть "Локомотив" и владел инициативой", - сказал Шалимов.

В турнирной таблице РПЛ "Ахмат" остался в зоне вылета на 15-й позиции.

А еще: "Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ| http://soccernews.ru