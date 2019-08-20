Шалимов объяснил, почему "Спартак" обыграл ЦСКА

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился мыслями по поводу победы "Спартака" над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.

"Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому "Спартак" завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у "Спартака" игроки более высококлассные, чем у ЦСКА. У обеих команд присутствовала сумбурность в атакующих действиях.

У "Спартака" была лишь надежда на индивидуальное мастерство игроков атаки, командной игры не было, несмотря на победу, как её не было и раньше. ЦСКА сыграл на своём уровне. На мой взгляд, армейцы создавали очень мало моментов. В этом сезоне команда менялась, селекционно "Спартак" качественно сработал этим летом. Я думаю, что Кононова никто не тронет, "Спартак" серьёзно меняется. Я не вижу серьёзных провалов по сравнению с другими командами Премьер-лиги", - сказал Шалимов.

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади себя в том числе армейцев.

Не пропустите: "Спартак" показал фото из раздевалки после победы в дерби с ЦСКА. | http://soccernews.ru