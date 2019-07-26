Шалимов объяснил, почему удалил пост с оскорблениями в адрес Кононова

1 Теги спартак москваолег кононовигорь шалимов

Шалимов объяснил, почему удалил пост с оскорблениями в адрес Кононова
Экс-футболист "Спартака" Игорь Шалимов рассказал, почему он удалил из своего Instagram пост, в котором содержались оскорбления в адрес главного тренера московского клуба Олега Кононова.

"Я не буду комментировать никак. Да ну, бред какой-то, не буду говорить. Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил. Хватит мне задавать вопросы. Вы задали, я вам ответил.

Я понимал, что это фейковый аккаунт Кононова. Смотрите, Олег Кононов в Instagram — это фейк. Считайте, что я тоже фейк. И все. А дальше пусть все додумывают. 

Кононов — фейк, Шалимов — фейк. Додумывайте дальше. Не знаю, кто там может влезть. Если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

Стоит отметить, что ранее Шалимов и Кононов вместе работали в "Кранодаре". Кононов был главным тренером, а Шалимов - его помощником. После увольнения белорусского специалиста Шалимов возглавил краснодарский клуб.

Ранее сообщалось, что Шалимов возглавит "Спартак-2", но назначение его на пост наставника так и не произошло.

Не пропустите: Шалимов - Кононову: "Иди и умри, придурок". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

пусть все додумывают. Кононов — фейк, - располагается на весь экран справа

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