Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках в этом сезоне

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Шалимов объяснил провал российских клубов в еврокубках в этом сезоне

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов порассуждал о том, что послужило причиной неудачного выступления российских клубов в текущих розыгрышах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

"Проще всего посмотреть на физическое состояние игроков. Получается, что нашим клубам сложно играть два раза в неделю. Причина в этом. Я проходил это вместе с "Краснодаром" и могу сказать, что должна быть серьёзная ротация на уровне трёх-четырёх человек. А сейчас у наших команд, которые выступали в еврокубках, нет достойной ротации. Нельзя поменять три-четыре позиции и не потерять в качестве", - сказал Шалимов.

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" вылетели из Лиги Чемпионов, заняв последние места в своих группах. ЦСКА также финишировал на четвёртой строчке только в квартете Лиги Европы. Лучше остальных выступил "Краснодар" - 9 очков и третья позиция в группе ЛЕ - но для выхода в евровесну этого не хватило.

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