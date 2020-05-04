Шалимов объяснил своё заявление про бомжей и дармоедов

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Шалимов объяснил своё заявление про бомжей и дармоедов

Наставник грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов ответил на критику в свой адрес за вчерашнее скандальное заявление.

Напомним, что 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса. Впрочем, тренер утверждает, что его неправильно поняли.

"Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И ещё, если я говорю серьёзно и в маске, то это не значит, что я не шучу", - сказал Шалимов.

Стоит отметить, что рулевой "Ахмата" уже удалил свою публикацию из инстаграма.

Не пропустите: Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов. | http://soccernews.ru
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