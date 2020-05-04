Шалимов объяснил своё заявление про бомжей и дармоедов
Наставник грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов ответил на критику в свой адрес за вчерашнее скандальное заявление.
Напомним, что 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса. Впрочем, тренер утверждает, что его неправильно поняли.
"Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И ещё, если я говорю серьёзно и в маске, то это не значит, что я не шучу", - сказал Шалимов.
Стоит отметить, что рулевой "Ахмата" уже удалил свою публикацию из инстаграма.
Не пропустите: Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов. | http://soccernews.ru
главное
-
Головин без еврокубков, у ПСЖ рутинное чемпионство, а Лион подает в суд: подводим главные итоги остановленного чемпионата Франции
-
Почеттино определил первую трансферную цель для "Ньюкасла"
-
"Интер" может продать Лаутаро Мартинеса ради покупки Погба
-
Эмблема ЦСКА вошла в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca
-
Неймар готов в два раза сократить свою зарплату ради возвращения в "Барселону"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба
-
"Арсенал" снизил цену на Мхитаряна
-
Росель посетовал на безразличие игроков "Барселоны" после его ареста
-
Головин без еврокубков, у ПСЖ рутинное чемпионство, а Лион подает в суд: подводим главные итоги остановленного чемпионата Франции
-
Шалимов объяснил своё заявление про бомжей и дармоедов
-
1
Бышовец: "При мне "Зенит" был экологически чистой командой"
-
Почеттино определил первую трансферную цель для "Ньюкасла"
-
"Барселона" пока не контактировала с Месси по поводу нового контракта
-
Игроки и тренеры "Рубина" поздравили Слуцкого с днём рождения
-
"Интер" может продать Лаутаро Мартинеса ради покупки Погба
-
"Ювентус" подтвердил наличие переговоров с "Барселоной" о летних трансферах
-
Холанд не смог выбрать между Месси и Роналду
-
"Севилья" поборется за трансферную цель ПСЖ
-
1
Эмблема ЦСКА вошла в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca
-
1
Неймар готов в два раза сократить свою зарплату ради возвращения в "Барселону"
-
Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов
-
1
Роналду опубликовал фото с виллы на Мадейре
-
Мостовой прокомментировал информацию о зарплате Соболева в "Спартаке"
-
Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии
-
Отец Черышева отреагировал на слухи о возможном уходе Дениса из "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20