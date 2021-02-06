Шалимов оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о первом матче нападающего Александра Кокорина в составе "Фиорентины".

29-летний форвард вышел на замену в игре с "Интером", в которой "фиалки" уступили со счётом 0:2.

"На самом деле впечатлений никаких. Бывают разные ситуации, когда ты выпускаешь игрока и ждёшь от него чего-то. "Фиорентина" в таком положении, что, скорее всего, не будет такого, что Кокорин выйдет на поле на позитиве при положительном счёте. Я ничего не увидел. Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадёт под критику прессы. Моё мнение - он совсем не готов физически. Ему дали поиграть, он раза три коснулся мяча.

Роналду исполнилось 36 лет. Он как литой. Если Промес снимет майку, то увидим, что там нет ни капли жира. Если Кокорин снимет майку... Он рыхловатый спортсмен. Думаю, Кокорину месяц нужен. Это и диета, и индивидуальные занятия, и работа в команде, чтобы привести себя полностью в порядок. Думаю, он предрасположен к лишнему весу", - сказал Шалимов.

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