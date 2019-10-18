Шалимов оценил игру "Ахмата" против "Локомотива"

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Шалимов оценил игру "Ахмата" против "Локомотива"

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что думает о результатах матча 13-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0). Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Сложно создавать моменты против "Локомотива". Травмы, дисквалификации, но команда выходит такая же боевая. Очень уверенно позиционно действует, а контратаки не пропускает, потому что пять человек все время сзади.

Но не только наша вина в таком результате, потому что против "Локомотива" сложно играть", - сказал тренер.

Отметим, что для Шалимова этот матч стал дебютным в качестве главного тренера "Ахмата".

"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.

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