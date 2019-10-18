Шалимов оценил игру "Ахмата" против "Локомотива"
Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что думает о результатах матча 13-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0). Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Сложно создавать моменты против "Локомотива". Травмы, дисквалификации, но команда выходит такая же боевая. Очень уверенно позиционно действует, а контратаки не пропускает, потому что пять человек все время сзади.
Но не только наша вина в таком результате, потому что против "Локомотива" сложно играть", - сказал тренер.
Отметим, что для Шалимова этот матч стал дебютным в качестве главного тренера "Ахмата".
"Локомотив" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" 12 баллов и 14 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Спартак Москва
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8