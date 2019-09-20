Шалимов оценил перспективы Чалова заиграть в АПЛ
Известный российский тренер Игорь Шалимов не верит, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов сможет качественно заиграть в английской Премьер-лиге.
"Чалов пока не потянет английский чемпионат. Посмотрите на нападающих, которые там играют. Ему скажут: беги туда, разворачивайся сюда... Нужно уметь спиной принимать. Он этого не умеет. И не будет забивать. Если он будет играть в другой футбол, то перестанет забивать. А такие нападающие никому не нужны", - сказал Шалимов.
Минувшим летом Чалов был близок к переходу в "Кристал Пэлас", но лондонский клуб не сумел договориться с ЦСКА о сумме трансфера.
В текущем сезоне 21-летний футболист забил всего 3 гола в 10 матчах за армейцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
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|20
|Уотфорд
|4
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