Шалимов оценил перспективы Чалова заиграть в АПЛ

Известный российский тренер Игорь Шалимов не верит, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов сможет качественно заиграть в английской Премьер-лиге.

"Чалов пока не потянет английский чемпионат. Посмотрите на нападающих, которые там играют. Ему скажут: беги туда, разворачивайся сюда... Нужно уметь спиной принимать. Он этого не умеет. И не будет забивать. Если он будет играть в другой футбол, то перестанет забивать. А такие нападающие никому не нужны", - сказал Шалимов.

Минувшим летом Чалов был близок к переходу в "Кристал Пэлас", но лондонский клуб не сумел договориться с ЦСКА о сумме трансфера.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил всего 3 гола в 10 матчах за армейцев.

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