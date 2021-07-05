Шалимов оценил пресс-конференцию Черчесова

Теги игорь шалимовроссиястанислав черчесов

Шалимов оценил пресс-конференцию Черчесова

Фото твиттер "Матч ТВ"

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о пресс-конференции наставника национальной сборной Станислава Черчесова, которая состоялась в минувшую пятницу.

"Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его два с половиной часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами", - считает Шалимов.

Напомним, что российская сборная провально выступила на Евро-2020, вылетев из турнира по итогам группового этапа.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан до завершения ЧМ-2022. Его зарплата составляет 2,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Жирков поддержал Черчесова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов