Шалимов оценил пресс-конференцию Черчесова

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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о пресс-конференции наставника национальной сборной Станислава Черчесова, которая состоялась в минувшую пятницу.

"Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его два с половиной часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами", - считает Шалимов.

Напомним, что российская сборная провально выступила на Евро-2020, вылетев из турнира по итогам группового этапа.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан до завершения ЧМ-2022. Его зарплата составляет 2,5 миллиона евро в год.

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