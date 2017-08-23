Шалимов опроверг интерес "Краснодара" к Дзюбе

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов опроверг интерес своего клуба к форварду питерского "Зенита" Артему Дзюбе

Так, ТАСС приводит следующие слова наставника "быков" по поводу возможного перехода 29-летнего нападающего "сине-бело-голубых", который выпал из основного состава своей команды: "Не слышал, чтобы мы интересовались Дзюбой".

Напомним, Семин заинтересован в подписании Дзюбы. | soccernews.ru