Шалимов опроверг интерес "Краснодара" к Дзюбе

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Шалимов опроверг интерес "Краснодара" к ДзюбеГлавный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов опроверг интерес своего клуба к форварду питерского "Зенита" Артему Дзюбе

Так, ТАСС приводит следующие слова наставника "быков" по поводу возможного перехода 29-летнего нападающего "сине-бело-голубых", который выпал из основного состава своей команды: "Не слышал, чтобы мы интересовались Дзюбой".

Напомним, Семин заинтересован в подписании Дзюбы. | soccernews.ru

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