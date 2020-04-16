Шалимов опубликовал трогательный пост в своем инстаграме

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Шалимов опубликовал трогательный пост в своем инстаграме

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов в инстаграме опубликовал трогательный пост.

Специалист опубликовал снимок пожилой паны с подписью: "И в любви и в радости, давайте победим".

Напомним, из-за Covid-19 были приостановлены почти все европейские турниры, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, а Евро-2020 перенесен на 2021 год.

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