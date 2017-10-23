Шалимов: "Опять получаем дурацкий гол при равной игре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Кризис есть. Надо разобраться, проблемы есть. Мы не забиваем, надо понять, что не так. Поменяли некоторые тактические моменты, будем думать. В принципе игра была равная. Опять получаем дурацкий гол при равной игре. После этого стало сложнее. Из четырёх игр три провели против команд, которые претендуют на тройку и находятся выше нас. Мы должны готовиться к тому, что в других матчах не можем терять очки. Это беда наша, проблема. Теперь нам нельзя терять очки в следующих матчах. Нам нужна победа, нужен гол, чтобы выйти из этого положения. Ситуация тяжёлая. Тренируемся нормально, выполняем установку. Проблемы есть" - сказал Шалимов.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Краснодар". | http://soccernews.ru