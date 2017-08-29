Шалимов отказался комментировать будущее Смолова

Теги краснодаригорь шалимовфедор смолов

Шалимов отказался комментировать будущее Смолова

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов уклончиво ответил на вопрос о будущем нападающего Фёдора Смолова.

"Готов ли я к уходу Смолова? Не думаю пока об этом. Не могу ничего говорить" - сказал Шалимов.

Напомним, что Смолов захотел покинуть "Краснодар" после вылета "быков" из Лиги Европы.

Не пропустите: "Краснодар" и "Зенит не могут договориться по трансферу Смолова. | http://soccernews.ru

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