Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва

Наставник грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов задался вопросом в контексте конфликта между телеведущим Владимиром Соловьёвым и видеоблогером Василием Уткиным.

"Интересно? А почему это именно сейчас интересно???!!!" - написал Шалимов в инстаграме.

Напомним, что Уткин и Соловьёв конфликтуют последние несколько дней, обмениваясь оскорблениями в твиттере и личных блогах.

В среду утром Уткин вызвал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

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