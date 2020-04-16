Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва
Наставник грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов задался вопросом в контексте конфликта между телеведущим Владимиром Соловьёвым и видеоблогером Василием Уткиным.
"Интересно? А почему это именно сейчас интересно???!!!" - написал Шалимов в инстаграме.
Напомним, что Уткин и Соловьёв конфликтуют последние несколько дней, обмениваясь оскорблениями в твиттере и личных блогах.
В среду утром Уткин вызвал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.
Не пропустите: Генич прокомментировал слова Соловьева, который намекнул на его любовную связь с Уткиным. | http://soccernews.ru
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