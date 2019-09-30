Шалимов подтвердил, что возглавит "Ахмат"

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Шалимов подтвердил, что возглавит "Ахмат"

Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что возглавил "Ахмат", который сегодня покинул Рашид Рахиомв. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс",

"Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство "Ахмата". Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды", - сказал Шалимов.

54-летний специалист возглавил грозненский клуб летом 2018 года.

"Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.

А еще:  Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова| http://soccernews.ru
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