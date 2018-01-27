Шалимов подвел итоги первого зимнего сбора "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов доволен результатами команды на тренировочном сборе.

"Сборы прошли нормально. Все, что планировали – мы выполнили. Небольшие потери мы понесли в плане травм, но хорошо, в последней игре все закончилось без травм. Мы ставили задачу, нам было важно, чтобы игроки не вылетали на долгое время. Особенно по мышечным повреждениям. В плане нагрузки – было жарковато, мы в такое время не тренировались, наверное, для ребят непривычно было. В плане игры – неудачно сегодня сыграли, и первый, и второй тайм. Было неплохо, но, может быть, сказалось и то, что сразу после игры мы улетаем. Если еще раз подвести игроки сборов, считаю, что прошли положительно", - сказал он.

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