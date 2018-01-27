Шалимов подвел итоги первого зимнего сбора "Краснодара"

Теги краснодаригорь шалимов

Шалимов подвел итоги первого зимнего сбора "Краснодара"Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов доволен результатами команды на тренировочном сборе. 

"Сборы прошли нормально. Все, что планировали – мы выполнили. Небольшие потери мы понесли в плане травм, но хорошо, в последней игре все закончилось без травм. Мы ставили задачу, нам было важно, чтобы игроки не вылетали на долгое время. Особенно по мышечным повреждениям. В плане нагрузки – было жарковато, мы в такое время не тренировались, наверное, для ребят непривычно было. В плане игры – неудачно сегодня сыграли, и первый, и второй тайм. Было неплохо, но, может быть, сказалось и то, что сразу после игры мы улетаем. Если еще раз подвести игроки сборов, считаю, что прошли положительно", - сказал он.

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