Шалимов: "Погода и поле сказались на нашей игре"

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Шалимов: "Погода и поле сказались на нашей игре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"В конце соперник подустал. Мы продолжали играть в ту же игру, короткими и средними передачами. Опасный момент был один - у Вандерсона. Надо было забивать. Мы владели преимуществом, но создали мало. Хорошо, что не пропустили быстрые атаки. Понятно, что погода, поле сказались на нашей игре. Хотя мы отыграли неплохо" - сказал Шалимов.

Напомним, что матч между "Динамо" и "Краснодаром" завершился нулевой ничьей. | http://soccernews.ru

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